Чипы Intel Panther Lake-H появились на плате ADLINK с 16 ядрами и энергопотреблением в 65 Вт

Новинка рассчитана на серверные и встраиваемые системы и поддерживает до 16 ядер при энергопотреблении всего 65 Вт.

Флагманский вариант CPU объединяет 4 производительных Cougar Cove P-core, 8 энергоэффективных Darkmont E-core и 4 низкопотребных LP-E-core. Более простая версия получит 8 ядер (4 P-core + 4 LP-E).

Диапазон TDP настраиваемый — от 1 до 65 Вт, что позволяет адаптировать процессор под разные задачи.