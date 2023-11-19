Число пользователей RuStore превысило 22 млн человек

В октябре 2023 года более 22 миллионов людей в России использовали магазин приложений для Android под названием RuStore, как сообщил Иван Мыздриков, вице-президент развития этого магазина, на конференции RuStore Mobile Conf. Это число включает в себя более 56 миллионов загрузок приложений из магазина. RuStore предлагает более 20 тысяч приложений от российских и зарубежных разработчиков, включая крупные компании, игровые студии и инди-разработчиков.

Лидерами среди категорий приложений, скачиваемых из RuStore, стали финансовые приложения, которые составили 36% от общего числа скачиваний. Полезные инструменты занимают 13%, игры — 10%, покупки — 9%, а развлекательные приложения — 6%. Мыздриков также отметил увеличение количества иностранных приложений в магазине, их уже более 8 тысяч. Иностранные разработчики успешно монетизируют свои продукты и привлекают внимание российской аудитории.

RuStore продолжает развиваться, предоставляя новые функции для пользователей и разработчиков. Например, RuStore In-app updates SDK поддерживает актуальные версии приложений на устройствах, автоматически предлагая обновления пользователям. Этот сервис снижает необходимость вручную обновлять каждое приложение, так как приложения из RuStore автоматически обновляются при выпуске новых версий. Этот официальный российский магазин мобильных приложений был запущен в мае 2022 года и разрабатывается VK совместно с ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.