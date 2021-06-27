Число противников возвращения самого богатого человека из космоса превысило 150 тысяч человек

Первые сборы подписей стартовали ещё 10 июня. И меньше чем за 20 дней в общей сложности они собрали вокруг себя более 150 тыс человек. В качестве причин для этого называются то, что на Земле не должно существовать миллиардеров.

Одна из петиций даже носит схожее по смыслу название — «Миллиардеров не должно существовать ... на земле или в космосе, но если они выберут последнее, они должны остаться там». Она собрала максимальное число подписей — около 130 тыс.