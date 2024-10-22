Число российских спутников на орбите Земли достигнет 1700 к 2030 году

По прогнозам Роскосмоса, к 2030 году на околоземной орбите может появиться до 1 тысячи частных спутников. Об этом заявила Ольга Вилкова, статс-секретарь и замгендиректора космического агентства, на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Она уточнила, что на данный момент в национальном регистре уже зарегистрированы 129 частных космических аппаратов.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что к концу десятилетия частные компании в России должны создать группировку из около 600 спутников. Если учесть эти данные, общая численность российских спутников на орбите к 2030 году может достичь 1 700 единиц. Это значительное увеличение, которое может изменить ландшафт космической деятельности в стране.

По словам Вилковой, рост числа частных спутников позволит развивать новые технологии и улучшить доступ к космическим данным. Это открывает новые возможности как для бизнеса, так и для науки. Частные компании смогут играть важную роль в космической индустрии России, что, в свою очередь, приведёт к укреплению позиций страны на международной арене.