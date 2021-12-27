Число сделанных вакцин от COVID-19 превысило население планеты

По данным наших коллег, на сегодняшний день по всей планете были сделаны 8,95 млрд вакцины от коронавируса. Для сравнения, население Земли составляет около 7,7 млрд человек. При этом ежедневное количество прививок находится на уровне 43 - 43,5 млн доз.

Сообщается, что в случае сохранения нынешних темпов, уже через 7 месяцев 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины. К слову, уже сейчас в 38 странах такой показатель был достигнут.

Журналисты также отметили, что вакцинация в мире проходит неравномерно. Так, в тех странах, которые могут похвастаться высоким уровнем доходов, процесс осуществляется в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем.

В числе стран, где преимущественно высокие показатели, числятся Китай, США, Франция, Германия.