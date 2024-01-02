Число спам-звонков пользователям МТС возросло до 8 млрд в 2023 году

Более двух миллиардов таких звонков было успешно заблокировано, что эквивалентно 8,5 миллионам часов навязчивого спама. Чаще всего нежелательные звонки адресовались жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.

В компании отметили, что клиенты, использующие умные приложения для определения номеров, чаще не отвечают на вызовы от коллекторов (75%), проводящих опросы (56%), юристов (48%), предлагающих работу (47%) и даже фитнес-клубов.

С другой стороны, чаще всего через телефонные обзвоны свои услуги продвигают банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты.