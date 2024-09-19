Число статей в «Википедии» на русском языке перевалило за 2 миллиона

18 сентября русскоязычная «Википедия» отметила важное событие — общее количество статей превысило 2 миллиона. Этот этап был достигнут спустя более 11 лет, и теперь русский раздел занимает четвёртое место по размеру в масштабах всей «Википедии».

Двухмиллионная статья была зарегистрирована 18 сентября 2024 года в 16:29 по московскому времени. Она рассказывает о произведении Владимира Набокова под названием «Музыка» и была добавлена википедистом и журналистом из Омска Николаем Эйхвальдом. Стоит отметить, что миллионная статья появилась ещё 11 мая 2013 года, что подчёркивает темпы роста контента за последние годы.

Хотя формально русская «Википедия» находится на седьмом месте по количеству статей, некоторые разделы, такие как «ботопедии», включают в себя автоматические записи. Если же смотреть только на статьи, созданные вручную, русскоязычный раздел уже на четвёртом месте после английского, немецкого и французского. Это достижение подтверждает активное участие русскоязычных пользователей в создании и расширении контента.