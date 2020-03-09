Число зараженных коронавирусом стран увеличилось до 101

Так, за последние 24 часа коронавирус нового типа был выявлен в сразу нескольких странах, в числе которых Мальта, Мальдивы, Болгария, Коста-Рика, Молдавия, а также Французская Гвиана. Кроме того, он также консулся датских Фарерских островов и карибского острова Мартиника.

Также специалисты сообщили, что за последние сутки за пределами Китая, в котором, к слову, и вспыхнула эпидемия, было выявлено 3610 заразившихся людей, в то время как 71 человек скончался. В России же, в свою очередь, было зафиксировано 17 случаев инфицирования.