Число жертв коронавируса превысило психологическую отметку в 1 тыс человек

Согласно актуальным на сегодняшний день данным, количество зафиксированных случаев заражения коронавируса в Китае составило 42717, тогда как число умерших от пневмонии нового типа людей достигло отметки в 1017. Общее число людей, которым удалось излечиться составило 4046.

Напомним, что в России было зафиксировано всего два случая заражения коронавирусом, причем оба зараженных были гражданами Китая. Сейчас же стало известно о выздоровлении одного из зараженных. Отмечается, что пневмония нового типа у жителей Китая в России проходила в легкой форме.