Чистка зубов в больнице снижает риск воспаления лёгких на треть

Внутрибольничная пневмония — одна из самых частых и опасных инфекций, приобретаемых в стационаре. По данным медицинских агентств, она приводит к летальному исходу примерно в 8% случаев. Болезнь развивается, когда в лёгкие попадают бактерии, вызывая тяжелое воспаление.

Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, в которых участвовали почти 2800 пациентов. Сравнивались результаты тех, кто регулярно чистил зубы в больнице, и тех, кто этого не делал. Оказалось, что гигиена полости рта не только предотвращает пневмонию, но и сокращает время нахождения на искусственной вентиляции лёгких, ускоряет перевод из реанимации и снижает смертность.