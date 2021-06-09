Чрезмерное потребление сахара в детстве влияет на память в будущем

Как выяснилось, дети, которые потребляют богатые сахаром продукты рискуют в будущем столкнуться не только с ожирением, но и с гиперактивностью, а также когнитивными нарушениями. По словам ведущего автора исследования, невролога QUT, профессора Селены Бартлетт, многие дети в более чем 60 странах питаются в соответствии с диетой, в которой в четыре раза больше сахара, чем рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения — 25 г на человека в день.

Для выяснения того, как такой рацион скажется в будущем, ученые провели эксперименты на мышах. “Наше исследование показало, что долгосрочное потребление сахара (12 недель с мышами, которые начали испытание в возрасте пяти недель) на уровне, который значительно повышает набор веса, вызывает аномальную и чрезмерную стимуляцию нервной системы в ответ на новизну. Это также изменяет как эпизодическую, так и пространственную память”, — поделилась Бартлетт.