Чрезмерное употребление сладкого может привести к углеродному похмелью. Какие у него симптомы?

Специалисты советуют включать в рацион не более 50 г сладостей в день, а даже двукратное превышение этой нормы может стать причиной необычного похмелья.

Симптомы такого нарушения, которые могут проявиться через неделю или постепенно формироваться в течение месяцев, включают раздражительность, плохое настроение, агрессию, головную боль, упадок сил и дрожание рук.

По словам Жаровской, после употребления сладостей симптомы исчезают на час-полтора. Однако попытки поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей могут нанести серьёзный вред организму, в особенности печени.

Именно в печени происходят все биохимические процессы, включая обмен углеводов. Жаровская пояснила, что при избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры, что негативно влияет на её функции.

Помимо этого, избыточное употребление сладкого может привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, что увеличивает риск развития сахарного диабета.