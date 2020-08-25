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Сегодня 11:08
Чрезмерную чистку ушей связали с риском развития инфекции
Как оказалось, не стоит полностью избавляться от того, что находится внутри уха
Российский врач-отоларинголог Иван Лесков поучаствовал в эфире радио Sputnik, где связал чрезмерную чистку ушей с риском "подцепить" инфекцию. Помимо этого, он также развеял достаточно популярный в народе миф.
По словам специалиста, ушная сера крайне необходима как минимум в небольших количествах в связи с ее защитными свойствами кожи слухового прохода. И если в ушах человека будет отсутствовать сера, то, из-за наличия крупных пор на коже, есть риск столкнуться с нежелательным развитием инфекции.
К слову, Лесков также развеял устоявшийся миф, согласно которому большое количество серы в ухе может привести к глухоте. По словам врача, сама конструкция уха создана таким образом, чтобы защитить человека от чего-то подобного.