Chrome для Android начнёт поддерживать фоновое воспроизведение

Разработчики усовершенствуют функцию браузера под названием «Прослушать эту страницу», запускающую машинное чтение текста вслух. Сейчас реализовано так, что для продолжения чтения необходимо, чтобы браузер оставался активным: если экран заблокировать, свернуть приложение, а тем более закрыть, воспроизведение оборвётся.

Чтобы уйти от этой практики, вскоре будет внедрена функция фонового воспроизведения, которая будет поддерживать озвучку страницы, даже если приложение закрыть.

Авторы материала отметили, что исследователи Android из MS PowerUser обнаружили флаг (тестовую версию) этой функции с описанием «read-aloud-background-playback», или «Добавить поддержку фонового воспроизведения для чтения вслух».