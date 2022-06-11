Что американцы изменят в своей армии после российской спецоперации на Украине

О каких конкретно последствиях идёт речь, не уточняется, но говорится об опыте, который американская армия должна будет учесть в будущем.

Так, в издании заявили, что российская СВО показала важность активной защиты танков, тем более от атак сверху. Не менее важно учитывать и использование барражирующих боеприпасов, которые зависают в воздухе на заданное время в поисках подходящего момента для атаки.