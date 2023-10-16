Что Apple «выкинет» из гарнитуры Vision Pro, чтобы выпустить более дешёвую версию

Что Apple «выкинет» из гарнитуры Vision Pro, чтобы выпустить более дешёвую версиюНо нужен ли такой обновлённый шлем пользователям?
Apple рассматривает возможность выпуска более доступной версии своей гарнитуры Vision Pro. Чтобы снизить стоимость девайса, компания намерена исключить из него ряд функций.
Согласно источникам, одной из ключевых особенностей, которую Apple может убрать, является проекция глаз на внешний дисплей. Это позволит снизить требования к производительности и уменьшить стоимость компонентов.
Кроме того, компания может упростить дизайн и материалы корпуса, выбрав менее дорогие альтернативы.
Также предполагается, что новый шлем не будет обладать функцией трекинга глаз и ручного управления жестами. Эти функции, хотя и являются впечатляющими, также добавляют дополнительные затраты на производство.
Ожидается, что все эти изменения позволят Apple предложить потребителям более доступную альтернативу Vision Pro без значительных потерь в качестве. Официальной информации о дате выпуска и цене новой модели пока нет.