Что будет делать Россия, если страну отключат от европейской интернет-сети

По словам Шадаева, на этот случай существует план «Б» — трафик будет перенаправлен через азиатскую инфраструктуру. Министр отметил, что главный магистральный оператор — «Ростелеком» — уже готов к работе по такому сценарию. К тому же уже были прецеденты, когда российских операторов отключали от международных точек обмена сетью.

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — рассказал Шадаев на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».