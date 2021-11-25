Что будет, если есть ананас каждый день

Об этом, ссылаясь на специалиста, сообщило РИА Новости. Помимо помощи в похудении ананас положительно сказывается на работе кишечника. Польза продукта заключается в особенностях его состава. Он оснащен витаминами группы В, С, А и микроэлементами — железом, магнием и кальцием.

Ананас стоит употреблять тем, что хочет наладить работу кишечника, а также устранить проблемы с метеоризмом и запорами. Полезным он окажется и для тех, кто хочет похудеть. Несмотря на то, что употреблять его можно каждый день, не нужно есть его в слишком больших количествах — достаточно 150 граммов в день.

“Лучше его есть с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья”, — поделилась Степная.

В то же время, есть категории людей, которым этот продукт запрещен — аллергики, а также больные гастритом и язвой желудка.

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