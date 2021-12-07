Что будет, если есть творог каждый день

Так, употребление творога положительно отражается на состоянии костей, печени, а также мышц. Кроме того, его назвали идеальным для очищения организма и снижения веса. Врач также заверила, что в данном продукте много аминокислоты триптофан, способствующей нормализации сна и борьбе с депрессией.

“Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами; кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше”, — сообщила Кораблева.

Хорош творог еще и тем, что всего в 100 граммах творога с 9%-ой жирностью имеется 169 калорий и 16 процентов белка, благодаря чему он быстро насыщает. Это, в свою очередь, позволит человеку съесть меньше еды, чем обычно.

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