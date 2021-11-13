Что будет, если каждый день есть арахис

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Что будет, если каждый день есть арахисРазумеется, в разумных пределах
Российский нутрициолог Ольга Рустамова поделилась интересной информацией о том, как ежедневное употребление арахиса влияет на организм человека.
Оказалось, что если есть это бобовое растение в ограниченных количествах, то оно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Не в последнюю очередь это происходит за счёт большого содержания в нём полезных жиров.
Но помимо них, в арахисе также можно найти «кладезь» прочих полезных веществ, такие как магний, клетчатка. При этом в нём отсутствуют вредные для сердца трансжиры.
В качестве «ограниченного количества», которое не вредит здоровью, Рустамова назвала до 20 штук.
Арахис успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, положительно влияет на кишечник, помогает наращивать мышцы и восстанавливает организм после длительных болезней.
Ольга Рустамова
Источник: РИА Новости