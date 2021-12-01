Что будет, если отказаться от кофе на пару недель

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Что будет, если отказаться от кофе на пару недельИ как кофе вредит организму
Диетолог Светлана Панченко напомнила, что употребление кофе в больших количествах негативно влияет на печень, поджелудочную железу и давление. И раскрыла последствия полного отказа от этого напитка.
Всем рекомендую хотя бы на две недели (в порядке эксперимента) отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться
Светлана Панченко
Диетолог
Диетолог добавила, что две-три чашки хорошего кофе в день служат источником серотонина, гормона радости, но при избыточном потреблении приведут к нарушениям сна, раздражительности. Кроме того, кофеин вызывает привыкание, по мнению диетолога.
Таким образом, отказ от кофе может улучшить работу желудочно-кишечного тракта.
Источник: РИА спорт