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Что будет, если отказаться от кофе на пару недель

И как кофе вредит организму
Диетолог Светлана Панченко напомнила, что употребление кофе в больших количествах негативно влияет на печень, поджелудочную железу и давление. И раскрыла последствия полного отказа от этого напитка.
Что будет, если отказаться от кофе на пару недель

Всем рекомендую хотя бы на две недели (в порядке эксперимента) отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться

Светлана Панченко
Диетолог

Диетолог добавила, что две-три чашки хорошего кофе в день служат источником серотонина, гормона радости, но при избыточном потреблении приведут к нарушениям сна, раздражительности. Кроме того, кофеин вызывает привыкание, по мнению диетолога.

Таким образом, отказ от кофе может улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Источник: РИА спорт
Автор: Лилик Ми
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