Что будет, если отказаться от кофе на пару недель

Всем рекомендую хотя бы на две недели (в порядке эксперимента) отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться