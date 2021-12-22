Что будет, если столкнуть два астероида

Эти модели создаются в рамках подготовки к миссии “Психея”, которую готовит NASA. Цель этой миссии — запустить первый космический аппарат, который сможет исследовать металлический астероид.



Как утверждается в статье – основная цель симуляции это моделирование удара небольшого каменистого астероида о более крупный металлический астероид со скоростью в несколько тысяч метров в секунду. С помощью данной симуляции удалось рассчитать размер и форму кратера для металлического астероида.



В отличие от каменистых астероидов, чей состав похож на состав земной коры, металлические астероиды состоят из материалов, которые аналогичны материалам во внутреннем ядре Земли. Изучение таких астероидов может дать больше информации об условиях в центре нашей планеты.