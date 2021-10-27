Что будет, если вколоть вакцины против гриппа и коронавируса в один день

Такая же комбинация одобрена и для двухкомпонентного препарата «Спутник V» при одновременной вакцинации от гриппа и от коронавируса. Но в обоих случаях вакцины против гриппа и против коронавируса нельзя смешивать в одном шприце. Прививки могут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — сказано в инструкции к препарату «Спутник Лайт», опубликованной в государственном реестре лекарств.

В научном сообществе настойчиво рекомендуют вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. На прошлой неделе российский учёный, директора центра им Н. Ф. Гамалеи заявил, что сейчас ведётся работа по созданию единой вакцины, а клинические испытания будущего препарата должны начаться в конце 2022 года.