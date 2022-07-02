Что будет, если вы заболеете найденными в ледниках тибетскими вирусами

По его словам, эти бактерии и вирусы неопасны для человека, потому что находки — прогресс, а не опасность. К тому же мир уже давно заполнен различными бактериями и вирусными штаммами, но при этом ничего не происходит, и человеку как виду ничего не угрожало.

Касательно отсутствия иммунитета от неизвестных вирусов, Альтштейн рассказал, что на практике никогда не было таких случаев, «когда человек был бы заражён находками из ледников».

«Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс», — заявил профессор.