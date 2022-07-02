Что будет, если вы заболеете найденными в ледниках тибетскими вирусами

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Что будет, если вы заболеете найденными в ледниках тибетскими вирусамиРоссийский учёный рассказал об их безопасности для человека
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал недавний отчёт китайских учёных об обнаружении около тысячи бактерий и вирусов в льдах Тибета.
По его словам, эти бактерии и вирусы неопасны для человека, потому что находки — прогресс, а не опасность. К тому же мир уже давно заполнен различными бактериями и вирусными штаммами, но при этом ничего не происходит, и человеку как виду ничего не угрожало.
Касательно отсутствия иммунитета от неизвестных вирусов, Альтштейн рассказал, что на практике никогда не было таких случаев, «когда человек был бы заражён находками из ледников».
«Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс», — заявил профессор.