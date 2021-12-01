Что будет, если заразиться сразу двумя штаммами COVID-19

Что будет, если заразиться сразу двумя штаммами COVID-19Рассказывает доктор биологических наук
Теоретически человек действительно сможет заразиться сразу двумя штаммами коронавируса, однако, внутри организма, между несколькими разновидностями начнется борьба, в которой сильный вариант вируса вытеснит слабый.
Эти вирусы начнут конкурировать между собой, чтобы занять человеческие клетки ... то есть для человека будет неважно, инфицировался он тремя, двумя штаммами или одним. На раннем этапе какая-то из разновидностей вируса победит. Чтобы несколько вариантов коронавируса остались надолго — это вряд ли.
В то же время, по словам Барановой, если разные штаммы коронавируса редко уживаются друг с другом, то вот коронавируса с другим заболеванием чувствует себя вполне отлично.
“Инфекция сразу коронавирусом и вирусом какой-то другой разновидности простуды — бывает. Такая картина есть примерно у десяти процентов больных. Течет обычно, как просто коронавирус”, — подытожил ученый.