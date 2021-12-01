Что будет, если заразиться сразу двумя штаммами COVID-19

В то же время, по словам Барановой, если разные штаммы коронавируса редко уживаются друг с другом, то вот коронавируса с другим заболеванием чувствует себя вполне отлично.



“Инфекция сразу коронавирусом и вирусом какой-то другой разновидности простуды — бывает. Такая картина есть примерно у десяти процентов больных. Течет обычно, как просто коронавирус”, — подытожил ученый.