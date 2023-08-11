Что будет после ухода Jira и Trello из России

Мировое IT-сообщество может негативно отреагировать, если компания Atlassian, создатель популярных систем управления проектами Trello и Jira, примет решение о прекращении своей работы в России. В случае такого «жёсткого» шага, который предположительно, включает отключение всех российских аккаунтов, компания рискует потерять доверие клиентов. Об этом высказался Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Согласно сообщениям в СМИ, Atlassian, австралийский разработчик программного обеспечения, намеревается отключить российские и белорусские учётные записи от своих сервисов. В течение 30 дней после получения уведомления пользователи могут быть отсоединены от CRM-систем Trello и Jira. Эти инструменты пользуются широкой популярностью в России, особенно в сфере маркетинга и информационных технологий, где их используют для управления задачами и мониторинга выполнения проектов.

Важное место в этой ситуации занимает вопрос о доверии к компаниям и их продуктам. В случае реализации планов Atlassian, репутация компании может оказаться под угрозой. Владимир Зыков подчеркнул, что даже в сфере информационных технологий, хотя и существует конкуренция и разделение, разработчики всё равно поддерживают взаимосвязи, а многие российские специалисты работают за пределами страны. Мировое IT-сообщество внимательно следит за событиями в России, и такой резкий шаг Atlassian может вызвать недовольство и недоверие в отношении их продуктов.

Способы, по которым будут «вычислять» и удалять российских пользователей, пока остаются неясными. Однако опыт показывает, что некоторые сервисы продолжают функционировать при использовании виртуальных частных сетей (VPN) даже после ограничений. В этой ситуации российские альтернативы, такие как Asana, Pyrus, Wrike, YouGile и другие, могут оказаться востребованными, хотя полностью бесплатных аналогов сейчас не так много.