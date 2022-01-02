Что будет с бумажным паспортом россиянина после получения электронного варианта

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Что будет с бумажным паспортом россиянина после получения электронного вариантаИ нельзя ли заменить цифровой версией паспорта загранпаспорт
Уже совсем скоро, в 2023 году, в России начнётся внедрение цифрового паспорта. Но что будет, если человек получит новый тип документа, имея на руках бумажный вариант?
Представители МВД РФ сообщили, что в таком случае в ведомстве аннулируют бумажный паспорт гражданина России.
Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться.
МВД РФ
При этом в пресс-службе министерства отметили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана. А потому эти два документа, как и раньше, будут иметь разную юридическую силу.
Напомним, что первыми опробовать электронный паспорт смогут жители Москвы, Московской области и Татарстана.
Источник: ТАСС