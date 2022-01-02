Что будет с бумажным паспортом россиянина после получения электронного варианта

При этом в пресс-службе министерства отметили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана. А потому эти два документа, как и раньше, будут иметь разную юридическую силу.

Напомним, что первыми опробовать электронный паспорт смогут жители Москвы, Московской области и Татарстана.