Что будет с кожей, если пить добавки с серебром

Об этом предупредил британский врач-фармацевт Аббас Канани. По его словам, польза серебра не доказана, поэтому нет оснований считать, что оно может чем-то по-настоящему помочь организму. Была гипотеза о том, что употребление серебра может помочь в борьбе с раком или ВИЧ. Но исследования опровергли это — серебро оказалось бесполезным.

При этом регулярное употребление серебра может привести к тому, что глаза и внутренние органы, ногти, кожа становятся серо-голубыми. Серебро также может привести к дисфункции почек в процессе выведения вещества из организма.

«Хотя мы подвергаемся воздействию небольшого количества серебра, последствия его приёма внутрь до конца не изучены и считаются риском для здоровья. Аргирия — это приобретённое состояние, вызванное приёмом внутрь серебра. Оно может привести к тому, что ваша кожа, глаза, внутренние органы, ногти и другие части тела станут серыми. Изменение тона кожи, скорее всего, будет необратимым», — подчеркнул Канани.

Он отметил, что в США добавки с содержанием серебра признаны мошенническими препаратами.