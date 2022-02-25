Что будет с организмом, если заменить утренний кофе яблоками

По словам специалиста, вместо кофе по утрам нужно есть яблоки. В них содержится достаточное количество клетчатки и воды, также в них мало калорий. При этом яблоки бодрят и обеспечивают чувство сытости.

Как отметила Ханнс, употребление яблок по утрам вместо кофе помогает бороться со старением. Бодрящий эффект яблок даёт натуральный сахар, который обладает эффектом кофеина. Но яблоки не содержат этот алкалоид, поэтому полезнее, так как не дают «побочек», как кофе: перепадов настроения, внезапной тревожности и упадка сил.

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