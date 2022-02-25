Что будет с российскими банками после сегодняшних санкций США

По мнению эксперта, запрет на ввоз в Россию технологий не затронет работу банков, но может затормозить их развитие. Проблема в том, что уже купленное оборудование из-за санкций никак не пострадает, но нельзя будет его модернизировать или закупить новое.

"Если будут введены эти санкции, это не значит, что завтра организация не сможет работать. У неё будут трудности с дальнейшим развитием, с расширением, но то, что на сегодня закуплено и внедрено, работает. Нужно будет параллельно искать чем это можно заменить. Понятно, что это дополнительные финансовые затраты, временные сложности, но не является критическим", — заявил Войлуков.