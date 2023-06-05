Что будет со здоровьем, если перестать чистить зубы

Одной из основных проблем, вызванных налётом, является неприятный запах изо рта и развитие кариеса. При этом Сошников подчеркнул, что на зубных отложениях скапливается около 90% патогенной микрофлоры.

После удаления налёта, десна восстанавливается, укрепляется и перестаёт кровоточить.

В своём обращении стоматолог также объяснил, что в полости рта постоянно происходят процессы минерализации. Если человек не выполняет достаточно эффективную чистку зубов в домашних условиях, то мягкий налёт превращается в твердые зубные отложения, с которыми очень сложно справиться.

Сошников подчеркнул, что частоту посещений стоматолога для чистки зубов определяет врач-гигиенист. В зависимости от состояния зубов, рекомендуется посещать стоматолога для удаления зубных отложений один раз в 3-6 месяцев.