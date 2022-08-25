Что будет в очередном пакете военной помощи США Украине

Отмечается, что ранее Украина получила от США два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, очередной пакет помощи предполагает выдачу ещё шести этих ЗРК.

А кроме них 245 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-мм миномётных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, система подавления беспилотников UAS, оборудование поддержки, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.