Что делать, чтобы не заболеть в отпуске

Самое первое — необходимо подготовиться к смене часового пояса, скорректировать режим дня таким образом, чтобы не было перегрузок организма при смене питания и сна. Питаться во время путешествия нужно лёгкой пищей, не пить напитки со льдом — неизвестно, из какой воды его могут приготовить, часто бывает, что из загрязнённой.

Во многих городах, куда стремятся туристы, установлены уличные фонтанчики с питьевой водой — из них также не стоит пить. В рацион следует добавить пробиотики, чтобы не допустить проблем с желудком.

Эксперты также советуют, что во время перелётов лучше выбирать места возле иллюминатора. По словам специалистов, такие места — самые чистые. В условиях ковида, и не только, столик, подлокотники и ремень безопасности, которыми будете пользоваться в самолёте, нужно протирать влажными салфетками с антисептиком.

«На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьёзного заражения», — подчёркивают эксперты.