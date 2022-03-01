Что делать, если у вас проблемы со сном из-за ситуации на Украине — отвечает психолог

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Что делать, если у вас проблемы со сном из-за ситуации на Украине — отвечает психологОказывается, это вполне можно контролировать
В связи с ситуацией, происходящей на Украине, можно столкнуться с потерей аппетита и нарушением сна. О том, какие меры следует в таком случае принять, рассказал психолог и специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Так, например, он посоветовал таким людям добавить в свой режим дня физические нагрузки, дыхательные техники и обратиться за терапией.
Нужно понять, что события, которые тревожат человека, это одни и же повторяющиеся ситуации на самом деле. Сейчас он переживает из-за операции на Украине, а перед этим за пандемию, а перед этим за кризис или санкции.
Павел Жавнеров
При этом специалист добавил, что такой человек должен научиться правильно проживать вызывающие тревогу ситуации. Только в таком случае он сможет добиться того, что они не смогут выбить его из колеи обычной жизни. Также эксперт отметил важность налаживания режима дня.
Источник: Lenta.ru