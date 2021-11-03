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Что делать если вас укачивает в машине

Нужно остудиться
Характерными симптомами укачивания являются тошнота, рвота и потливость. Но при укачивании температура вашего тела также понижается. При приступах тошноты, вызванных слишком крутой поездкой, мы слегка переохлаждаемся. Это впервые было замечено около 150 лет назад у моряков, страдающих морской болезнью.
Что делать если вас укачивает в машине

Во время укачивания, капилляры в коже расширяются, что позволяет крови находиться еще ближе к поверхности кожи, в результате чего происходит теплообмен между телом и окружающей средой,по итогу температура тела снижается. На этот процесс накладывается выделение пота, который еще больше снижает температуру тела. Именно это и называют «холодным потом», так как он начинает образовываться при пониженной температуре тела.

Когда у человека, страдающего от укачивания, падает температура, его гипоталамус, который регулирует температуру тела, пытается противодействовать этому явлению. Таким образом, хотя температура тела становится ниже, человек, которого укачивает, может на самом деле чувствовать жар и даже краснеть.

Это падение температуры вызывает ответную реакцию организма, которая проявляется в виде тошноты. Вдыхание холодного воздуха, наложение прохладного компресса на заднюю часть шеи или лоб, в течение нескольких минут может помочь уменьшить прилив крови или ощущение жара. Таким образом можно облегчить чувство тошноты в дороге.

Источник: Популярная Механика