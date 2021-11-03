Что делать если вас укачивает в машине

Во время укачивания, капилляры в коже расширяются, что позволяет крови находиться еще ближе к поверхности кожи, в результате чего происходит теплообмен между телом и окружающей средой,по итогу температура тела снижается. На этот процесс накладывается выделение пота, который еще больше снижает температуру тела. Именно это и называют «холодным потом», так как он начинает образовываться при пониженной температуре тела.



Когда у человека, страдающего от укачивания, падает температура, его гипоталамус, который регулирует температуру тела, пытается противодействовать этому явлению. Таким образом, хотя температура тела становится ниже, человек, которого укачивает, может на самом деле чувствовать жар и даже краснеть.



Это падение температуры вызывает ответную реакцию организма, которая проявляется в виде тошноты. Вдыхание холодного воздуха, наложение прохладного компресса на заднюю часть шеи или лоб, в течение нескольких минут может помочь уменьшить прилив крови или ощущение жара. Таким образом можно облегчить чувство тошноты в дороге.