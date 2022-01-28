Что делать, если вы обнаружили у себя первые симптомы омикрон-штамма

В первую очередь, специалист посоветовал сильно не беспокоиться из-за высокой температуры. Всё дело в том, что при 38 градусах и выше, вирус перестаёт размножаться. При этом если человек плохо переносит такую температуру, ему следует принимать парацетамол, не превышая при этом дневную норму.

Вместе с тем Мясников предостерёг от использования аспирина, вольтарена, ибу­профена, нурофена и других нестероидных противовоспалительных средств. Но если избежать их употребления не получается, то следует одновременно с ними начать принимать лекарства, которые защищают слизистую желудка.

Насморк врач посоветовал лечить промыванием носа соляными растворами, а боль и першение в горле он предложил снять при помощи леденцов, пастилки и средств для полосканий.