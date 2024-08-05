Что делать, если вы скачали фейковое приложение банка

Фейковое банковское приложение может быстро привести к потере ваших денег, предупредил Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция. Он отметил, что перед скачиванием приложения важно внимательно проверить его логотип, название, рейтинг и отзывы. Если что-то вызывает сомнения, вероятно, это подделка.

Если вы уже скачали подозрительное приложение, не вводите в него свои логины, пароли или номера карт. Немедленно удалите его с устройства. Гулевич советует зайти в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка и проверить свои счета на наличие подозрительных транзакций.

Если вы ввели свои данные в фейковое приложение, измените все пароли, включая те, что к электронной почте. Затем проверьте устройство антивирусом и удалите любые вредоносные программы. Даже если сразу ничего не подозреваете, лучше заблокировать карты и счета, а также сообщить в банк о мошенническом приложении. Восстановление счета может быть сложным и неприятным процессом, но безопасность ваших средств важнее, подытожил Гулевич.