Что делать людям, у которых проблемы со зрением, в условиях подорожания линз и очков

По её словам, в условиях подоражания линз и очков на 30-40% люди, которые пользовались брендовыми очками, могут перейти на бюджетные марки. А те, кто пользовался всё это время линзами ежедневной замены, могут перейти на линзы частой плановой замены.

Это значит, что менять линзы придётся не каждый день, а раз в две недели либо раз в месяц.

Также Лещенко порекомендовала в крайнем случае сделать операцию на глазах, но отметила, что это дорого. К тому же операция не избавит от возрастных проблем со зрением.

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