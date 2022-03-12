Что делать людям, у которых проблемы со зрением, в условиях подорожания линз и очков

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Что делать людям, у которых проблемы со зрением, в условиях подорожания линз и очковОфтальмолог дала несколько советов
Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко рассказала, как поступать людям с проблемами зрения, которые носят очки или пользуются линзами.
По её словам, в условиях подоражания линз и очков на 30-40% люди, которые пользовались брендовыми очками, могут перейти на бюджетные марки. А те, кто пользовался всё это время линзами ежедневной замены, могут перейти на линзы частой плановой замены.
Это значит, что менять линзы придётся не каждый день, а раз в две недели либо раз в месяц.
Также Лещенко порекомендовала в крайнем случае сделать операцию на глазах, но отметила, что это дорого. К тому же операция не избавит от возрастных проблем со зрением.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Радио Sputnik