Что делать после контакта с зараженным COVID-19

По словам врача, если вы узнали, что человек, с которым вы недавно контактировали, заразился коронавирусной инфекцией, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса.

“Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса – примерно пять дней”, — сообщил врач.

Причем во время данного периода ожидания, не имеет смысла в корне менять свой рацион — мгновенно это иммунитет не повысит. Он отметил, что вирусу не важно, что было съедено человеком в момент встречи с ним, необходимо постоянно следить за своим здоровьем.