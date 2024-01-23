Что ели ваши предки: в древней кастрюли нашли 5000-летние остатки пищи

С помощью современных технологий, таких как сканирующая электронная микроскопия и химический анализ, ученые раскрошили «пищевые корки» и в остатках обнаружили следы разных видов пшеницы, ячменя и даже семян белой лебединой лапки — дикого растения, которое дает много семян и содержит крахмал.

Зерновые и дикорастущие растения оказались частью рациона древних жителей. Ячмень использовали на стадии молочной зрелости, а пшеницу обрабатывали в пророщенном состоянии, чтобы придать каше сладкий вкус.

Также, химический анализ керамики подтвердил наличие молочных продуктов. Это предполагает, что жители готовили каши.