Что ещё США передадут Украине в очередном пакете военной помощи

18:57, 24 ноября 2022
1 мин.
Что ещё США передадут Украине в очередном пакете военной помощиМного боеприпасов и автомобилей
Стало известно, что США передадут Украине в рамках 26-го пакета военной помощи на сумму до $400 млн.
Фото: Thedrive.com
В пакет помощи войдут 150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для противодействия дронам, дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, сообщается, что Украине будут переданы 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 тысяч 120-мм миномётных выстрелов, 150 внедорожников «Хаммер», более ста других «лёгких тактических автомобилей», более 20 млн патронов для лёгкого огнестрельного оружия, 200 электрогенераторов, запчасти для 105-мм гаубиц.
Источник фото:Thedrive.com
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
#РСЗО,
#сша,