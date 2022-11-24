Что ещё США передадут Украине в очередном пакете военной помощи

В пакет помощи войдут 150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для противодействия дронам, дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, сообщается, что Украине будут переданы 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 тысяч 120-мм миномётных выстрелов, 150 внедорожников «Хаммер», более ста других «лёгких тактических автомобилей», более 20 млн патронов для лёгкого огнестрельного оружия, 200 электрогенераторов, запчасти для 105-мм гаубиц.