Что говорят первые отзывы о 3D-видеоконференции от Google, которая станет доступна в 2025 году

Проект был представлен на конференции Google I/O в Маунтин-Вью, Калифорния. Суть технологии в создании 3D-изображения собеседника с использованием своеобразного «волшебного окна».

Во время демонстрации, участники ощутили реальное присутствие собеседника благодаря высококачественной 3D-графике.

Генеральный менеджер проекта, Эндрю Нарткер, через экран подавал яблоко, создавая иллюзию его реального присутствия. Уникальность Starline в том, что семи камер вокруг дисплея захватывают видео и, с помощью ИИ, превращают его в 3D-изображение.

Это позволяет передавать не только визуальную, но и невербальную информацию, делая виртуальные встречи более личными и запоминающимися.

Недавно Google объявил о партнерстве с HP для коммерциализации технологии, которая станет доступна уже в 2025 году.

Компания планирует интегрировать Starline в существующие видеоконференц-сервисы, такие как Google Meet и Zoom.

Пользователи отмечают высокое качество видео без задержек, что делает общение более естественным. Исследования показывают, что участники таких встреч более активно используют жесты и мимику, что улучшает восприятие и передачу информации.

Google также утверждает, что это уменьшает утомляемость от видеозвонков и повышает внимательность участников.