Что из показанного Apple на последней конференции действительно полезно

Что из показанного Apple на последней конференции действительно полезноДа, было кое-что полезное, в отличие от Vision Pro
В рамках пятидневной конференции WWDC 2023, компания Apple представила новые функции и обновления для своих операционных систем.
Все они призваны улучшить пользовательский опыт владельцев продукции компании. Так, в iOS 17 был добавили режим ожидания, позволяющий iPhone отображать информацию, когда он находится на столе или прикроватной тумбочке.
Также были внесены изменения в автозамену и предложена возможность отслеживания настроения через приложение «Здоровье». В iPad внедрили красивое оформление экрана блокировки и виджетов.
Нашлись приятные изменения и в настольной операционной системе компании. Об этом рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов:
macOS Sonoma в компьютерах и ноутбуках Apple теперь способна работать с различными слуховыми аппаратами. Обновление не для массового пользователя, но очень похвально, что Apple уделила внимание людям с ослабленным слухом.
Apple Watch также получили значительное обновление, включающие новые приложения и акцент на виджеты.
https://rg.ru/2023/06/11/ne-tolko-vision-pro-i-macbook-chto-eshche-pokazala-apple-na-wwdc-2023.html