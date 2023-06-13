Что из показанного Apple на последней конференции действительно полезно

Все они призваны улучшить пользовательский опыт владельцев продукции компании. Так, в iOS 17 был добавили режим ожидания, позволяющий iPhone отображать информацию, когда он находится на столе или прикроватной тумбочке.

Также были внесены изменения в автозамену и предложена возможность отслеживания настроения через приложение «Здоровье». В iPad внедрили красивое оформление экрана блокировки и виджетов.

Нашлись приятные изменения и в настольной операционной системе компании. Об этом рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов: