Что изменилось в бесконтактной оплате для россиян за последнее время

Сообщается, что Apple Pay уже ограничила возможность оплаты покупок с помощью бесконтактных платежей. Сначала наблюдались сбои в работе российского сегмента этого сервиса, а сейчас оплатить с помощью Apple Pay в России ничего нельзя. При этом Google Pay и Samsung Pay, со сбоями, но ещё работают.

Но даже в сложившейся ситуации у россиян есть альтернатива: отечественные платёжные системы Mir Pay и SberPay. Как отмечается, самый надёжный способ — открытие карты системы «Мир» в любом российском банке, который работает с Google Pay и Apple Pay, и можно будет проводить оплату с помощью NFC. При этом Центробанк России рекомендует носить пластиковые карты вне зависимости, под санкциями банк или нет. При покупках от 1 тысячи рублей необходимо будет вводить пин-код.

Также сообщается, что у владельцев Android-устройств есть возможность установить приложение Mir Pay и пользоваться им для бесконтактной оплаты. Клиенты Сбера могут воспользоваться системой SberPay для такого вила оплаты, но этот инструмент не всегда распознаёт карты Visa и Mastercard и недоступен на айфонах.