Что изменяют российские провайдеры Интернета, чтобы вы от них не ушли

Среди основных изменений можно выделить увеличение спроса на устройства «умного дома» и комплексные системы безопасности.

Телеком-провайдеры сталкиваются с ростом интереса к цифровизации, домашней автоматизации, энергоэффективности и безопасности. Кроме того, всё больше пользователей подписывается на онлайн-кинотеатры, что приводит к увеличению устройств, подключаемых к Интернету.

Для удовлетворения потребностей клиентов, провайдеры активно мониторят сетевые каналы и проводят исследования, выявляя общие тенденции в потреблении трафика.

Например, в Дом.ру обнаружили, что многие клиенты не осознают зависимость скорости Wi-Fi от модели маршрутизатора. В результате, провайдер предоставляет своим клиентам маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 6, позволяющие обеспечить высокую скорость и стабильное подключение.

В компании также заявили, что современные провайдеры должны не только соответствовать высоким требованиям клиентов, но и бороться за их внимание в условиях жёсткой конкуренции.

Активное развитие и инновации способствуют созданию новых продуктов и повышению конкурентоспособности компаний в сфере цифровых услуг.