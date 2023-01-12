Что известно о новом варианте коронавируса «Кракен» и чем он опасен для людей

Это «рекомбинантная» подлиния Омикрона. Характеризуется более быстрым распространением, но меньшей летальностью. В остальном «Кракен» переносится не тяжелее других вариантов омикрон-штамма. Но в группе риска всё же находятся дети и пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями.

В России этого подвида ещё нет, но его могут завести из заграницы.