Что известно о новом варианте коронавируса «Кракен» и чем он опасен для людей

04:06, 12 января 2023
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Что известно о новом варианте коронавируса «Кракен» и чем он опасен для людейЭтот вариант распространяется быстрее
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга сообщил об отсутствии в России «Кракена» — подвида омикрон-штамма коронавируса.
Фото: Reuters.com
Это «рекомбинантная» подлиния Омикрона. Характеризуется более быстрым распространением, но меньшей летальностью. В остальном «Кракен» переносится не тяжелее других вариантов омикрон-штамма. Но в группе риска всё же находятся дети и пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями.
В России этого подвида ещё нет, но его могут завести из заграницы.