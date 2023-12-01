Что известно о сверхсекретном проекте OpenAI «Q», который напугал пользователей СетиИ раскроют ли его истинные цели
Секретный проект OpenAI под названием Q* - потряс сообщество исследователей ИИ, намекнув на беспрецедентное решение сложных проблем. Сообщается, что таинственная модель Q*, обладающая огромной вычислительной мощностью, продемонстрировала мастерство в решении математических задач, что заставило сотрудников поразиться и насторожиться по поводу ее потенциала. Спекуляции о возможностях Q* разгорелись с новой силой, а некоторые выразили опасения по поводу темпов ее развития и влияния на безопасность ИИ.
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Qпредположительно связан с новаторской работой OpenAI в области наблюдения за процессами, направленной на повышение логической точности больших языковых моделей (LLM). В то время как в обществе циркулируют опасения, что ИИ превзойдет человеческие возможности, эксперты предполагают, что Q может сосредоточиться на совершенствовании LLM, делая их более искусными в таких задачах, как решение элементарных математических задач. Несмотря на зловещий тон, Q* представляется продвижением в области ИИ, имеющим потенциальное применение в улучшении языковых моделей, а не сигналом надвигающегося апокалипсиса.
Однако информации о нем мало, а правды в ней и того меньше.