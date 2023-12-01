Что известно о сверхсекретном проекте OpenAI «Q», который напугал пользователей Сети

Qпредположительно связан с новаторской работой OpenAI в области наблюдения за процессами, направленной на повышение логической точности больших языковых моделей (LLM). В то время как в обществе циркулируют опасения, что ИИ превзойдет человеческие возможности, эксперты предполагают, что Q может сосредоточиться на совершенствовании LLM, делая их более искусными в таких задачах, как решение элементарных математических задач. Несмотря на зловещий тон, Q* представляется продвижением в области ИИ, имеющим потенциальное применение в улучшении языковых моделей, а не сигналом надвигающегося апокалипсиса.

Однако информации о нем мало, а правды в ней и того меньше.