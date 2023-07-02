Что категорически нельзя делать с перегревшимся телефоном

Летом многие из нас сталкиваются с проблемой перегрева телефона от яркого солнца. Сергей Малоземов, ведущий программы «Чудо техники», предупреждает, что такой режим использования вреден для гаджета, особенно для его аккумулятора. Некоторые люди идут на крайние меры, кладут телефон в холодильник, чтобы охладить его, но это может привести к короткому замыканию.

Сергей Малоземов объясняет, что холодильник создаёт слишком сильное охлаждение, и когда телефон достают оттуда, на нем начинает образовываться конденсат, что может вызвать короткое замыкание. Не каждый телефон способен выдержать такие перепады температур.

Вместо экстремальных мер Сергей предлагает простой совет: если телефон перегрелся и выключился, просто положите его в тень на некоторое время. Через несколько минут устройство само остынет и начнёт работать нормально. Не стоит рисковать и испортить телефон ради ненужных экспериментов. Всегда лучше быть бережным с гаджетами, чтобы они дольше служили верой и правдой.