Что конкретно покажут и расскажут на Форуме будущих технологий о квантовых разработках России

В рамках форума будут проведены различные сессии и дискуссии, посвящённые современным технологиям и их влиянию на различные области нашей жизни.

Одной из главных тем форума станет «Технологический суверенитет и место России в международной науке».

Будут обсуждаться вопросы о новых моделях международного взаимодействия и роли российской науки. Квантовые технологии будут рассматриваться как основа нового технологического уклада, и участники форума обсудят перспективные области их внедрения.

Помимо этого, программа мероприятия будет включать несколько тематических блоков. Один из них будет посвящён технологиям будущего, включая обсуждение транзисторной микроэлектроники, квантового превосходства и квантовых коммуникаций.

Будет также обсуждаться применение квантовых технологий в различных областях, включая промышленность и медицину.