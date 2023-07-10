Что конкретно покажут и расскажут на Форуме будущих технологий о квантовых разработках России

Что конкретно покажут и расскажут на Форуме будущих технологий о квантовых разработках РоссииТема важная и очень приятно, что о ней в нашей стране не забывают
На Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который пройдёт в Москве с 9 по 14 июля, будут представлены и обсуждены самые передовые квантовые разработки России.
В рамках форума будут проведены различные сессии и дискуссии, посвящённые современным технологиям и их влиянию на различные области нашей жизни.
Одной из главных тем форума станет «Технологический суверенитет и место России в международной науке».
Будут обсуждаться вопросы о новых моделях международного взаимодействия и роли российской науки. Квантовые технологии будут рассматриваться как основа нового технологического уклада, и участники форума обсудят перспективные области их внедрения.
Помимо этого, программа мероприятия будет включать несколько тематических блоков. Один из них будет посвящён технологиям будущего, включая обсуждение транзисторной микроэлектроники, квантового превосходства и квантовых коммуникаций.
Будет также обсуждаться применение квантовых технологий в различных областях, включая промышленность и медицину.