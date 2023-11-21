Наука и технологии
22:47, 21 ноября 2023
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Что может сделать AR-шлем Apple Vision Pro по-настоящему удобным

Соответствующий патент уже упал на стол регулятора

Ключевым элементом дизайна гарнитуры Apple Vision Pro является использование отдельных, подключаемых батарей, что было предложено для уменьшения веса гарнитуры.

Однако компания столкнулась с проблемой сбитого в сторону передней стороны баланса устройства, который мог вызывать напряжение в шее пользователей.

В ответ на это, Apple предложила использовать задний противовес, который, хотя и увеличивает общий вес гарнитуры, обеспечивает лучший баланс веса.

Эта идея вдохновлена аксессуаром для гарнитуры Oculus Quest, который включает в себя более удобный обод для головы с дополнительной батареей, установленной сзади.

Это не только улучшает распределение веса, но и удваивает время работы от батареи с двух до четырех часов.

Последнее патентное заявление Apple описывает систему, аналогичную этой идее Oculus, но вместо фиксированной батареи предлагается монтажная пластина для батарей, к которой можно прикреплять сменные аккумуляторы.

Таким образом, Apple Vision Pro обещает стать не только технологически продвинутым устройством, но и удобным в использовании, что делает его привлекательным выбором для пользователей AR-технологий.

Источник:9to5Mac
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