Что может сделать AR-шлем Apple Vision Pro по-настоящему удобным

Однако компания столкнулась с проблемой сбитого в сторону передней стороны баланса устройства, который мог вызывать напряжение в шее пользователей.

В ответ на это, Apple предложила использовать задний противовес, который, хотя и увеличивает общий вес гарнитуры, обеспечивает лучший баланс веса.

Эта идея вдохновлена аксессуаром для гарнитуры Oculus Quest, который включает в себя более удобный обод для головы с дополнительной батареей, установленной сзади.

Это не только улучшает распределение веса, но и удваивает время работы от батареи с двух до четырех часов.

Последнее патентное заявление Apple описывает систему, аналогичную этой идее Oculus, но вместо фиксированной батареи предлагается монтажная пластина для батарей, к которой можно прикреплять сменные аккумуляторы.

Таким образом, Apple Vision Pro обещает стать не только технологически продвинутым устройством, но и удобным в использовании, что делает его привлекательным выбором для пользователей AR-технологий.